Mastercard, VeloBank i Pru zachęcają Polaków do świadomego zabezpieczania przyszłości w ramach inicjatywy „Wygodnie na Emeryturze”
„Wygodnie na Emeryturze” to wspólna inicjatywa Mastercard, VeloBanku i Prudential Polska (Pru), której celem jest zwiększanie świadomości finansowej Polaków oraz zachęcanie ich do realnego zabezpieczenia swojej przyszłości. Kampania zwraca uwagę na potrzebę łączenia ubezpieczeń z systematycznym oszczędzaniem na emeryturę, szczególnie w kontekście prognozowanej niskiej stopy zastąpienia świadczeń z ZUS, która dla dzisiejszych trzydziesto- i czterdziestolatków może wynieść jedynie około 1/3 ostatniej pensji, a w przypadku kobiet – jeszcze mniej.
2026-04-23, 14:28

Dzisiejsi 30- i 40-latkowie stoją przed perspektywą przyszłości naznaczonej istotnymi wyzwaniami demograficznymi i ekonomicznymi. Obserwujemy wzrost długowieczności przy jednoczesnym spadku dzietności. Zgodnie z danymi WHO1 między 2015 a 2050 rokiem odsetek światowej populacji w wieku powyżej 60 lat niemal się podwoi — z 12% do 22%. Jeszcze w 2020 roku w Polsce na 1 osobę w wieku emerytalnym przypadało około 3,2 osoby w wieku produkcyjnym, czyli ponad 3 osoby pracowały na 1 emeryta. W 2050 roku będzie to tylko 1,5 osoby2. To oznacza coraz większe obciążenie dla systemu i realne ryzyko niższych świadczeń emerytalnych w przyszłości.

Tylko około 1/3 ostatniej pensji? To realna perspektywa przyszłych emerytur

Statystyki mówią same za siebie. Większość Polek i Polaków będzie miała niską emeryturę. Prognozowana przyszła emerytura z ZUS wyniesie dla dzisiejszych 30- i 40-latków tylko ok. ⅓ ostatniej pensji3… albo i mniej. Prognozy dotyczące przyszłych świadczeń wyraźnie sygnalizują, że powinniśmy zadbać o indywidualne budowanie kapitału na przyszłość.

Oczekiwania kontra rzeczywistość - finansowa luka Polaków na emeryturze

Zgodnie z badaniami Prudential Family Index zdecydowana większość Polaków nie odkłada na emeryturę. Robi to jedynie 20% osób. Więc jedynie 2 na 10 Polaków będzie żyć na emeryturze wygodnie.

Z badań Prudential Family Index wynika również, że luka między oczekiwaniami a realną przyszłą emeryturą jest ogromna i Polacy nie są na nią finansowo przygotowani. Jedna trzecia badanych jest przekonana, że ich emerytura wyniesie 2–3 tys. zł, jednocześnie 45% deklaruje, że potrzebują 3–5 tys. zł, aby się utrzymać – co oznacza średnią lukę około 2000 zł miesięcznie. Jednak mimo świadomości, że przyszła emerytura nie będzie wystarczająca, niewiele z tym robimy.

Kampania, która łączy edukację z praktycznymi rozwiązaniami emerytalnymi

Kampania „Wygodnie na Emeryturze” łączy edukację finansową z praktycznymi rozwiązaniami, które mają pomóc Polakom wcześniej i bardziej świadomie przygotować się do przyszłości. Jej głównym celem jest edukacja i zachęta do długoterminowego oszczędzania na emeryturę. W ramach inicjatywy rusza promocja, zachęcająca do oszczędzania na emeryturę. Potrwa ona do końca roku 2026. Aby z niej skorzystać należy wybrać ubezpieczenie Pru Emerytura bez Obaw lub Pru Oszczędności bez Obaw oraz posiadać konto bankowe w VeloBanku i kartę Mastercard, a po spełnieniu warunków promocji odebrać jednorazową premię w wysokości 500 zł. Aktywacja jest skierowana zarówno do obecnych, jak i nowych klientów VeloBanku. Szczegóły oferty są dostępne w regulaminie promocji „Wygodnie na Emeryturze” na velobank.pl/wygodnie-na-emeryturze oraz na www.pru.pl w zakładce dokumenty ogólne.

 Rozpoczynamy coś nowego. Trzy różne firmy z branży finansowej łączą siły w celu uświadamiania potrzeby długoterminowego oszczędzania na emeryturę. To symboliczny znak, że już nie tylko ubezpieczyciele, ale także inni dostrzegają na horyzoncie dużą zmianę dotyczącą demografii Polaków. Przybywająca liczba osób w wieku emerytalnym wskazuje na konieczność budowania kapitału na emeryturę. Do tego celu idealnie nadają się nasze ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe Emerytura bez Obaw lub Oszczędności bez Obaw, które pozwalają zgromadzić środki na przyszłą emeryturę, a dodatkowo zabezpieczają najbliższych na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. – komentuje Jarek Bartkiewicz Prezes Prudential Polska (Pru).

 „Wygodnie na Emeryturze” to inicjatywa, która w bardzo praktyczny sposób odpowiada na rosnące wyzwania emerytalne Polaków. W VeloBanku chcemy, aby długoterminowe oszczędzanie było tak naturalne i wygodne jak codzienne korzystanie z konta czy karty. Jako instytucja finansowa jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za dostarczanie produktów, ale również za edukację klientów, aby mogli podejmować decyzje, które będą procentować w przyszłości. Wspólnie z Pru oraz Mastercard tworzymy rozwiązanie, które zmienia dobre chęci w konkretne działanie i pokazuje, że budowanie kapitału na przyszłość można zacząć małymi krokami już dziś. Dzięki połączeniu sił coraz więcej osób może budować swoje zabezpieczenie finansowe w sposób prosty oraz konsekwentny i myśleć o emeryturze w kategoriach możliwości, a nie obaw – Adrian Adamowicz, Członek Zarządu VeloBanku.

 W Mastercard wierzymy, że nowoczesne usługi finansowe powinny wspierać ludzi w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich przyszłości. Dlatego angażujemy się w inicjatywy, które pomagają budować wiedzę finansową i zachęcają do długoterminowego planowania. Projekt Wygodnie na Emeryturze pokazuje, że dzięki współpracy instytucji finansowych z różnych branż można tworzyć rozwiązania, które w prosty i wygodny sposób wspierają Polaków w budowaniu bezpieczeństwa finansowego na przyszłość. – mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Nie bądź jak większość, odkładaj na emeryturę.

Powyższa informacja jest materiałem marketingowym i zawiera wybrane informacje o umowie ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. OWU oraz pozostałe dokumenty w tym regulamin promocji „Wygodnie na emeryturze” dostępne są na stronie banku velobank.pl/wygodnie-na-emeryturze, w placówkach VeloBanku oraz na stronie www.pru.pl.

Nota metodologiczna: Badanie Prudential Family Index 2025 zostało przeprowadzone przez agencję Beyond w kwietniu 2025 roku metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 750 osób (w wieku 25–70 lat). Dane o długości życia i emeryturach pochodzą z najnowszych publikacji GUS i ZUS.

1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
2 Forteca Finansowa, M. Iwuć, str. 38
3 Raport PIU „Polacy i ryzyko – jak się ubezpieczamy? Luka ubezpieczeniowa w Polsce, 2024 r., prognoza średniej emerytury w portfelu w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia, opracowanie własne PIU na bazie danych ZUS, str. 81

