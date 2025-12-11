Twoja Hospitalizacja – nowa oferta LUX MED Ubezpieczenia* dostępna u Konsultantów Prudential Polska

Z danych GUS** wynika, że już ponad 40% gospodarstw domowych korzysta z prywatnej opieki medycznej. Głównym powodem są zbyt długie kolejki w systemie publicznym. Dodatkowe prywatne ubezpieczenie szpitalne staje się więc nie tylko wygodą, ale realną potrzebą – zapewniając szybszy dostęp do leczenia, pokrycie kosztów rehabilitacji i dostęp do innowacyjnych terapii. Aż 82% osób korzystających z prywatnej opieki zdrowotnej w 2024 roku uważa, że czas oczekiwania na świadczenia w ramach NFZ jest bardzo długi (dane z raportu PMR „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce” 2025). Problem kolejek potwierdzają również dane Barometru WHC 2024: na przyjęcie na oddział laryngologiczny trzeba czekać średnio 8,7 miesiąca, a na ortopedię 8,5 miesiąca.

Rośnie zapotrzebowanie na prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Często wydłużony czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala czy stres związany z chorobą i znalezieniem odpowiedniej placówki skłaniają do poszukiwania alternatywnych i bardziej komfortowych rozwiązań. Ubezpieczenia szpitalne zapewniają wygodny dostęp do hospitalizacji i koordynacji procesu leczenia, podczas którego pacjent czuje się zaopiekowany, nie martwi się formalnościami i może skupić się na powrocie do zdrowia. W przypadku poważniejszych chorób, długotrwałego leczenia, operacji czy specjalistycznej diagnostyki, również zagranicznej, takie ubezpieczenie okazuje się szczególnie przydatne. Dlatego warto zainteresować się dodatkowym ubezpieczeniem szpitalnym, które będzie chroniło w przypadku konieczności leczenia zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Dlaczego musimy działać już teraz? Statystyki mówią same za siebie

Do licznej grupy poważnych schorzeń zalicza się m.in. choroby nowotworowe. Niewątpliwie wymagają one specjalistycznej opieki i szybkiej reakcji, zaś system ochrony zdrowia stoi przed wyzwaniem dostosowania się do rosnących oczekiwań i potrzeb. Warto podkreślić, że właśnie choroby nowotworowe budzą największe obawy Polaków. Zgodnie z raportem (PIU i Deloitte „Mapa Ryzyka Polaków”)*** aż 60% respondentów wskazuje raka jako największe zagrożenie dla zdrowia. Skala problemu jest ogromna: wg WHO**** 1 na 5 osób w ciągu swojego życia zapadnie na chorobę onkologiczną.

W 2022 roku na świecie odnotowano 20 mln nowych zachorowań i 9,7 mln zgonów z powodu nowotworów. W Polsce w tym samym roku było to 185 tys. nowych przypadków i 110 tys. zgonów. Prognozy są alarmujące – do 2050 roku liczba nowych diagnoz onkologicznych na świecie wzrośnie o 75%, do ponad 35 mln rocznie*****.

Gdy liczy się czas – skup się na swoim zdrowiu

Twoja Hospitalizacja to rozwiązanie skierowane do osób, które chcą mieć pewność, że w razie poważnej choroby lub wypadku otrzymają najlepszą możliwą opiekę medyczną – zarówno w kraju, jak i za granicą. Ubezpieczenie jest dostępne u Konsultantów Prudential Polska dzięki współpracy z LUX MED Ubezpieczenia. W zależności od potrzeb klienta zostanie dobrany odpowiedni wariant ochrony.

Co dokładnie zawiera ubezpieczenie?

Twoja Hospitalizacja obejmuje leczenie szpitalne w kraju i za granicą oraz jego organizację.

Dostęp do leczenia w renomowanych szpitalach własnych Grupy LUX MED oraz ponad 100 szpitalach partnerskich w całej Polsce – obejmujące m.in. chirurgię ogólną, laryngologię, ortopedię, kardiologię, neurochirurgię, onkologię i wiele innych specjalizacji.

Możliwość leczenia poważnych chorób za granicą – w najlepszych ośrodkach medycznych na świecie z sumą ubezpieczenia do 2 mln euro.

Pomoc i doradztwo na każdym etapie leczenia – Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z leczeniem oraz m.in. koszty podróży, zakwaterowanie dla klienta i osoby towarzyszącej (za granicą), wizyty kontrolne oraz rehabilitację (w Polsce).

Wsparcie – koordynator wspiera w organizacji procesu leczenia.

Nowatorska terapia onkologiczna – unikatowe podejście do leczenia nowotworów w formie medycyny precyzyjnej opartej o terapie personalizowane. Dodatkowo klient ma możliwość wykonania badań genetycznych swojej rodziny. Dostępne w wariancie Leczenia za Granicą.

Pięć wariantów ochrony do wyboru:

LECZENIE W KRAJU

Leczenie szpitalne w ponad 100 szpitalach w Polsce. LECZENIE ZA GRANICĄ

Dostęp do leczenia w placówkach leczniczych na całym świecie (możliwość objęcia ochroną również dziecka). Dostęp do terapii personalizowanych w leczeniu nowotworów. LECZENIE W KRAJU I ZA GRANICĄ

Leczenie szpitalne w ponad 100 szpitalach w Polsce oraz leczenie w placówkach leczniczych na całym świecie, w tym dostęp do terapii personalizowanej w leczeniu nowotworów. LECZENIE W KRAJU I ZA GRANICĄ PREMIUM

Dla klientów, którzy szukają możliwie najszerszej ochrony. Oprócz standardowego zakresu leczenia klient ma możliwość skorzystania z chirurgicznego leczenia otyłości, wydłużonego okresu rehabilitacji po operacji czy szpitalnego przeglądu zdrowia. LECZENIE W KRAJU I ZA GRANICĄ DLA DZIECKA

Leczenie szpitalne Twojego dziecka w ponad 100 szpitalach w Polsce oraz w placówkach leczniczych na całym świecie, w tym dostęp do terapii personalizowanej w leczeniu nowotworów.

„Produkt Twoja Hospitalizacja, który wesprze klientów, gdy zajdzie konieczność leczenia szpitalnego w kraju lub za granicą, to efekt naszej współpracy z Prudential Polska i Further. Jako LUX MED Ubezpieczenia oferujemy możliwość leczenia w naszych szpitalach i szpitalach partnerskich w całej Polsce oraz koordynujemy proces od skierowania do zakończenia leczenia. Wspólnie możemy zaoferować klientom Prudential Polska produkt, który nie tylko pomoże im w powrocie do zdrowia, ale także wesprze w formalnościach i organizacji leczenia, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wiemy, że w trudnych momentach liczą się przede wszystkim spokój i czas. Dlatego tak cenna jest rola koordynatora, który przeprowadzi przez proces leczenia. Pacjent może skupić się tylko na tym, co najważniejsze — na odzyskaniu zdrowia” – mówi Sławomir Łopalewski, Prezes LUX MED Ubezpieczenia TUiR S.A., Członek Zarządu LMG Försäkrings AB S.A. Oddział w Polsce.

„Współpraca z LUX MED Ubezpieczenia jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów. Twoja Hospitalizacja to produkt uzupełniający do aktualnego portfela produktów oferowanych przez Konsultantów Prudential Polska, w którym mamy takie rozwiązania jak ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania czy pobytu w szpitalu lub operacji. Wspomniane produkty dają klientom wsparcie finansowe, zapewniając środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z takimi sytuacjami. Natomiast nowe ubezpieczenie Twoja Hospitalizacja zawiera inny rodzaj ochrony – zapewnia organizacje leczenia szpitalnego w renomowanych placówkach medycznych. Twoja Hospitalizacja to produkt, który łączy kompleksową opiekę i organizację leczenia w kraju i za granicą. Nasi klienci posiadający nowe rozwiązanie będą mogli liczyć na najwyższy standard leczenia w renomowanych szpitalach w Polsce i za granicą. Łącząc naszą obecną ofertę z nowym ubezpieczeniem Twoja Hospitalizacja, klient, na przykład w razie poważnego zachorowania otrzyma wsparcie finansowe, a dodatkowo będzie miał zapewnioną opiekę medyczną w renomowanych placówkach medycznych i wsparcie w organizacji leczenia” – mówi Jarek Bartkiewicz, Prezes Prudential w Polsce (Pru).

Więcej informacji o wariantach ubezpieczenia i zakresie ochrony dostępne jest na stronie internetowej www.pru.pl oraz u Konsultantów Prudential Polska.

* LUX MED Ubezpieczenia to nazwa handlowa zakładu ubezpieczeń LMG Försäkrings AB z siedzibą w Sztokholmie, wykonującego w Polsce działalność poprzez oddział LMG Försäkrings AB S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.

** Raport GUS „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2023 r. ochrona_zdrowia_w_gospodarstwach_domowych_w_2023 (1).pdf

*** Raport PIU i Deloitte „Mapa Ryzyka Polaków” 2021 r.

**** WHO: Global cancer burden growing, amidst mounting need for services

*****Źródło: Onkologia – zachorowania i zgony – , Clinical Epidemiology and Global Health | ² International Agency for Research on Cancer (IARC) | Zwrotnikraka.pl)

