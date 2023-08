VeloBank rozszerza współpracę z Prudential o kolejne ubezpieczenia

Tym razem, wspólnie z Pru, VeloBank zaproponuje klientom aż 4 nowe rozwiązania ubezpieczeniowe, łączące ubezpieczenie na życie z oszczędzaniem na przyszłość i gromadzeniem kapitału. Start w życie, Emerytura bez obaw, Pewny kapitał i Oszczędności bez obaw to sprawdzone i docenione przez klientów rozwiązania znane już z oferty Pru w innych kanałach sprzedaży ubezpieczyciela. Teraz klienci VeloBanku będą mogli wygodnie kupić każdą z tych umów w oddziałach sieci własnej banku.

– W centrum zainteresowania VeloBanku są zawsze klienci. Wiemy, że mają oni obawy dotyczące przyszłości i swoich finansów, dlatego rozszerzając naszą współpracę z Pru zapewniamy im ofertę polis, która kompleksowo adresuje zarówno potrzeby ubezpieczeniowe na wypadek niekorzystnych zdarzeń losowych, jak również chęć budowania poduszki finansowej na przyszłość. Razem z Pru zadbaliśmy o to, by na półkę z ubezpieczeniami w VeloBanku trafiły rozwiązania dopasowane do konkretnych oczekiwań klienta i momentu życia, w którym aktualnie się znajduje – mówi Michał Staniszewski, Dyrektor Biura Bancassurance w VeloBanku.

Nową ofertę ubezpieczeń Pru dla klientów VeloBanku tworzą 4 produkty:

Start w życie to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób, które chcą zabezpieczyć finansowo na przyszłość swoją pociechę. W ramach ubezpieczenia klienci zyskują możliwość regularnego odkładania środków na start w dorosłe życie swoich dzieci, np. środków pochodzących z programów społecznych, takich jak 500+.

Emerytura bez obaw to z kolei propozycja dla tych, którzy myślą o swojej przyszłości i emeryturze. W ramach tego rozwiązania klienci, dzięki regularnemu odkładaniu środków, w połączeniu z ubezpieczeniem, mogą niewielkim wysiłkiem zebrać kapitał, który pomoże im zachować i zabezpieczyć dobry poziom życia na emeryturze.

Oszczędności bez obaw przeznaczone są dla klientów poszukujących rozwiązania, które pomoże zebrać im kapitał na realizację w przyszłości określonego planu lub marzenia.

Pewny Kapitał odpowiada na potrzeby tych, którzy dysponują wolnymi środkami i pragną zbudować kapitał na przyszłość, a jednocześnie chcą zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową.

– Cieszymy się, że rozwiązania Pru, łączące ubezpieczenie z oszczędzaniem, będą dostępne dla szerokiej grupy klientów VeloBanku, którzy mają różne oczekiwania wynikające z ich sytuacji życiowej. Inne potrzeby ma osoba, której właśnie urodziło się dziecko i chce zabezpieczyć je finansowo na przyszłość, np. aby mogło sfinansować studia, czy kupić pierwsze mieszkanie, a inne osoba, która ma już zgromadzony pewien kapitał i jej troską jest raczej to, aby w przyszłości, na emeryturze mogła zachować swój dotychczasowy standard życia. Dlatego w ofercie mamy kilka różnych produktów, które odpowiadają specyficznym potrzebom i oczekiwaniom klientów – komentuje Grzegorz Jasienowski, Dyrektor Departamentu Zewnętrznych Kanałów Dystrybucji Prudential w Polsce, towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego ubezpieczenia pod marką Pru.

Więcej informacji o ubezpieczeniach Pru dostępnych w VeloBanku można znaleźć na www.velobank.pl/ubezpieczenia. Oferta dostępna jest w oddziałach sieci własnej VeloBanku.

Ochrony ubezpieczeniowej udziela Prudential International Assurance plc z siedzibą w Dublinie działającą na rynku polskim poprzez Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (PIA), oferujący produkty ubezpieczeniowe pod marką Pru.

VeloBank S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11254447/A. VeloBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-843) przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C - wykonującego czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń.

Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia należy zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz kosztami. Należy zwrócić uwagę szczególnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, warunki zawarcia Umowy ubezpieczenia, zasady odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

Należy zwrócić uwagę szczególnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, warunki zawarcia Umowy ubezpieczenia, zasady odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Produkt oferuje VeloBank S.A.